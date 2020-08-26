Житель Омской области нашел в тайге почти килограммовый белый гриб

Фото: vk.com/omskmushroom

После долгого засушливого лета в Омскую область постепенно идет осень. В регионе уже больше недели держится прохладная и сырая погода – самая комфортная для грибов. Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями после тихой охоты.

Самая роскошная «добыча», по традиции, на севере Омской области.

Например, священник местного прихода в Тевризе тоже оказался не чужд земной пищи и, отправившись в тайгу, обнаружил настоящего грибного царя – огромный боровик весом 908 граммов. Еще удивительнее, что, несмотря на размеры, он оказался нечервивым. Отец Алексей Тищенко даже поделился местом находки – вдоль реки Иртыш. Правда, батюшка предупредил: кроме грибов там много и медведей.