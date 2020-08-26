Омский губернатор предложил направлять большую часть налоговых денег от упрощенки в муниципальные бюджеты

Александр Бурков выступил с новой инициативой, касающейся бюджета. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне омский губернатор Александр Бурков выступил с предложением увеличить долю поступлений от упрощенной системы налогообложения в муниципальные бюджеты. Эту цифру глава региона предложил увеличить с 10 до 25%. Скорректировать эту долю предлагается с 2021 года.

Эксперты считают, что эта инициатива - серьезная поддержка для муниципалитетов. Это позволить стимулировать местные власти поддерживать и развивать бизнес в территориях, что приведет к созданию дополнительных рабочих мест и даст новый толчок развитию муниципалитетов.

Соответствующий законопроект об увеличении норматива отчисления с 10% до 25% поступит в ЗакСобрание уже в сентябре. Александр Бурков уже не первый раз повышает отчисления от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты. До 2018 года 100% поступлений от «упрощенки» зачислялись в региональный бюджет. В конце 2017 года губернатор передал муниципальным бюджетам 10% поступлений от упрощенки. Муниципалитеты дополнительно получили 460 млн. Теперь эта сумма может быть увеличена.

Важность такой инициативы губернатора Омской области отметил завсектором экономики регионов и местного самоуправления Института экономики РАН, доктор экономических наук Александр Виленский:

Муниципалитеты получат дополнительные средства в свою бюджета для развития территорий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- В настоящее время не везде поступления от упрощенной системы налогообложения идут в местные бюджеты. Такие меры принимают лишь в отдельных регионах. И нужно, чтобы эта практика распространялась. Это очень существенная поддержка для муниципалитетов. В целом проблема поступления налогов – это серьезный вопрос. И важно, что в Омской области дополнительная поддержка местных бюджетов не просто слова, а реальные дела, - сказал эксперт.

По его мнению, ранее у местных властей практически не было заинтересованности помогать развитию бизнеса на территории муниципалитета. Средства с налогов все равно уходили в вышестоящие бюджеты. Теперь же администрации получили стимул более усиленно проводить работу с предпринимателями. Дополнительные поступления от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты позволят компенсировать выпадающие доходы муниципалитетов. Они прогнозировались из-за отмены со следующего года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

- Деньги малого бизнеса – это деньги для решения социальных, да и прочих проблем, которых в территориях много. И в целом это повышение деловой активности людей, большая заинтересованность властей в поддержке малого бизнеса. А то, что в территориях будет активнее развиваться бизнес, в свою очередь, ведет к созданию рабочих мест, развитию территорий и желанию людей оставаться в своих краях. Если начать с упрощенной системы, это нормальный путь. Возможно, это начало пути по изменению системы налогообложения в целом, – сказал эксперт Виленский.