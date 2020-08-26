Омский вице-губернатор анонсировал полное снятие коронавирусных ограничений

Владимир Куприянов считает возможным введение серьезных послаблений в ближайшее время. Фото: Омская губерния

В Омске еще действует режим повышенной готовности до 19 сентября, масочный режим продлен до 30 сентября, в силе остаются запреты на работу множества организаций. В тоже время на этой неделе зафиксировали резкое снижение числа заболевающих коронавирусом.

Вице-губернатор Омской области Владимир Куприянов на пресс-конференции в агентстве ТАСС рассказал о судьбе ограничений.

– Сегодня в Омской области действует режим повышенной готовности, мы не перешли еще пока по показателям на третий этап, и поэтому есть ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий и работой общепита. Но хочу отметить, что эпидситуация меняется в лучшую сторону, в том числе меняется коэффициент распространения заболеваемости – мы приблизились к коэффициенту 0,5. И я думаю, что в ближайшее время будем рассматривать на заседании оперштаба дальнейшие действия по функционированию в целом на территории Омской области всех предприятий и организаций, - заявил политик.

Напомним, на последнем заседании оперштаба разрешили работу детских спортивных секций, зоопарков и бассейнов. Ограничения с других предприятий так и не сняли.