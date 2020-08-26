Все необходимое для ежедневного пользования можно найти в почтовых отделениях

С появлением полноценных розничных магазинов в отделениях почтовой связи жители Омской областистали получать комплекс почтовых и финансовых услуг, а также совершать необходимые покупки в одном месте. Товары первой необходимости наиболее востребованы на почте у жителей отдаленных территорий, деревень и сел, которые часто вынуждены выезжать за покупками в районные центры.

Самыми популярными товарами в почтовых отделениях стали продукты питания. На первом месте - соль и сахар, растительное масло, мука, крупы, макаронные изделия, чай. Помимо этого, на почте в широком ассортименте представленымясная, молочная и рыбная консервация, кондитерские изделия, товары бытовой химии, детские игрушки, книги для взрослых и детей, учебные пособия, канцелярия к школе, косметические средства из Японии и многое другое.

Товары находятся в свободном доступе, что очень удобно для более детального изучения продукции. Все продукты питания в индивидуальной упаковке, не требуют дополнительного холодильного оборудования для хранения. Каждый товар, который поступает в отделение связи, имеет сопроводительную документацию – сертификат и информацию о производителе, сроке и условиях хранения.

Также в отделениях почтовой связи Омской области с помощью специального каталога можно заказать корпусную мебель. За последние 2 месяца спрос на данный вид товаров увеличился в несколько раз. Чаще всего жители региона приобретают кровати, стеллажи и письменные столы для детских комнат, комоды и навесные полки, журнальные столики и прикроватные тумбы, обувницы, шкафы для прихожих и многое другое. По каталогу из представленных в нем моделей можно подобрать комплект мебели нужной цветовой гаммы в соответствии с размерами помещения. В стоимость мебели входит доставка до отделения связи.

Продолжает пользоваться спросом брендированная продукция и коллекция игрушек от Почты России. В отделениях связи можно найти конструкторы и 3D-пазлы с логотипом Почты России, кукол-почтальонов, сборные модели фирменных самолетов, коллекционную серию почтовых автомобилей. При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.