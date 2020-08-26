За место для стелы «Город трудовой доблести» омичи теперь могут проголосовать через соцсети

Звание «Город трудовой доблести» Омску присвоили в начале июля. Фото: vk.com

В начале июля президент Владимир Путин присвоил Омску звание «Город трудовой доблести». Одно из условий - установка соответствующей стелы. В администрации города решили узнать мнение жителей, где они хотели бы ее видеть.

Теперь проголосовать можно и в соцсетях. С помощью онлайн-сервиса «Активный горожанин» омичи могут отдать свой голос за одну из предлагаемых локаций при наличии аккаунта во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook. Такой подход максимально исключает возможность накрутки, потому что для этого нужно пройти авторизацию с помощью номера телефона, который ранее не использовался при других способах голосования.

Омичам предстоит выбрать между следующими локациями города, где может появиться новая стела:

- Площадь у памятника труженикам тыла — знаковое для омичей место, символизирующее вечную память всем, кто трудился ради Великой Победы;

- Парк им. 30-летия Победы — один из крупнейших в восточной части России мемориальных комплексов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне;

- Больничный переулок — улица, расположенная неподалеку от здания омского госпиталя для ветеранов войн.

Все эти точки так или иначе связаны с памятными событиями Великой Отечественной Войны. Учитывалась и доступность этих локаций, а также вовлеченность в культурно-массовые мероприятия.

Омичи также могут проголосовать на «Активном горожанине» с помощью пароля от портала Госуслуг и по номеру телефона. Голосование продлится до до 00.00 часов 31 августа. По состоянию на 26 августа лидирует с 40% парк им. 30-летия Победы. 38,4% набрала площадь у памятника труженикам тыла. За место для стелы у Больничного переулка высказались 21,6% омичей.