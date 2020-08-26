В Омске жители сутки просидят без воды

Некоторым омичам без воды придется сидеть до полуночи. Фото: Олег ЗОЛОТО

27 августа, многих омичей из разных районов города ждет целый день без холодной воды. Причиной этого станут работы "Водоканала", специалисты будут менять задвижки и проводить дезинфекцию водопровода.

С 10:00 до 24:00 без водоснабжения останутся:

- улица Долгирева дома № 99, 105, 113, 117, 117/1, 117/2

Частный сектор:

- улица 21-я Северная (от Орджоникидзе до Долгирева)

- улица Вавилова ( от 21-й Северной до 17-й Северной)

- улица Долгирева (от 16-й северной до 24-й Северной)

С 9:00 до 20:00 воды не будет:

- улица Старозагородная роща дома № 8, 8а, 10, 10/1

- 1-я Затонская дом № 1/1

- 2-я Затонская дома № 8, 19

- улица Ледорезная (на Зеленом острове)

- улица 1-я Рабочая дома № 48, 64, 86

- улица 2-я Рабочая дом № 23

Частный сектор:

- улица 1-я Рабочая дома с 25а до 79

- улица 2-я Рабочая от дома № 20 до дома № 94 на улице 1-я Рабочая