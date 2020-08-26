Определены регионы с самым загрязненным воздухом: Омска нет даже в десятке

Не проходит и недели, чтобы омичи не пожаловались на выбросы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

FinExpertiza составила свой экологический рейтинг. Агенство назвало список регионов с самым загрязненным воздухом. Самым грязным воздухом, по мнению авторов исследования, дышут в Красноярском Крае и Кемеровской области. На третьем месте - Ханты-Мансийский автономный округ. В десятке Свердловская область, Башкирия, Оренбургская область и, конечно, Челябинская область.

Воздух в Омской области авторы исследования грязным не считают. Наш регион не попал даже в десятку. При этом Омская область постоянно в зоне Росприроднадзора, а жители еженедельно жалуются на выбросы. Заводятся даже уголовные дела.

Накануне стало известно, что федеральный Росприроднадзор после очередной серии выбросов проверит крупные предприятия Омска.