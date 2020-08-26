Чудесное спасение: беременную омичку с маленькой дочерью вытащили из горящего дома

Из-за пожара крыши над головой лишилась семья с маленькими детьми. Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Омские полицейские спасли из огня беременную женщину и малолетнюю девочку. Поздней ночью 21 августа в 3:15 патруль ДПС во время рейса заметил пожар в частном секторе. Подъехав ближе к месту пожара, сотрудники заметили, что горит частный дом на улице Тытаря. Об этом они оперативно сообщил в МЧС.

Местные жители рассказали, что где-то в доме остались мать с 6-летним ребенком. Семья уже стояла у окна на первом этаже, но выбраться самостоятельно они не могли, слишком высоко оно находилось от земли. Полицейские вытащили ребенка, а затем и беременную женщину. К моменту прибытия пожарных, внутри дома уже никого из жильцов не было.