Брат Алексея Навального отказался благодарить главврача омской БСМП-1

Брат Алексея Навального, Олег Навальный резко отказался говорить "Спасибо" главврачу омской БСМП-1. Фото: Instagram Олега Навального

После пресс-конференции омских врачей, где медперсонал рассказал, как проходило лечение Алексея Навального, своим мнение о ситуации поделился его брат, Олег. На своей странице в социальной сети он написал, что готов поблагодарить многих людей за помощь: пилотов, омских и московских медиков, активистов, но вот главврача омской БСМП-1 в этом списке нет.

- Я говорю спасибо пилотам, которые оперативно посадили самолёт в Омске, врачам скорой, которые доставили его в больницу, мед. персоналу из Омска и Москвы, которые поддерживали жизнь в Алексее. Ну и бесконечное спасибо всем, кто помог организовать вывоз. Главврачу Мураховскому «спасибо» пусть говорят другие, - пишет в посте Олег Навальный.