В омском воздухе нашли пятикратное превышение сероводорода

Во время штиля выбросы превышали допустимые нормы в 5 раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске снова зафиксировали серьезные превышения загрязняющих веществ в воздухе. На этот раз Обь-Иртышское УГМС, которое тоже следит за чистотой атмосферы, зафиксировало в Октябрьском округе превышение концентрации этилбензола в 5 раз. И в целом уровень загрязнения воздуха в Омске в ночь на вторник назвали высоким.

Также о несерьезных загрязнениях сообщали в минприроды, тогда речь шла о сероводороде и превышении в 1 ПДК. Специалисты ведомства напоминают, что с 22:00 24 августа до 11:25 25 августа на территории города введен первый режим неблагоприятных метеоусловий для предприятий северо-западного промузла.