В Омске началась проверка на крупных предприятиях, которые могут быть причастны к выбросам

В Омске проверяющие придут на семь крупных промышленных предприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске начинается масштабная проверка на семи крупных промышленных предприятий, которые могут быть причастны к загрязнению окружающей среды. Уже известно, что она будет продолжительной, и ее результат обнародуют через год.

– Прошу провести внеплановые выездные проверки в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и расположенных в Омске: «Омский каучук», ТГК-11, «Первая грузовая компания», «Омсктрансмаш», «Газпромнефть - ОНПЗ», «Омсктехуглерод», «Омскшина», – цитирует ТАСС текст поручения Роспотребнадзору от вице-премьера Виктории Абрамченко.

В пабликах города в соцсетях уже неоднократно появлялись посты, авторы которых даже называли предполагаемых нарушителей. Например, омичи полагают, что нефтезавод ответственен за химическую вонь, которой периодически накрывает многие районы. А недавно появилось видео, как прямо в Омь сливают нечто бурлящее и не слишком полезное на вид. Тогда заподозрили, что труба принадлежит «Омскшине», но предприятие от этого открестилось.

Верны ли предположения омичей, теперь будут выяснять специалисты из федерального центра. Напомним, глава областного минприроды уже не раз сетовал, что их ведомство не имеет права заходить с проверкой на крупные предприятия, поэтому до сих пор ловили в основном мелких нарушителей.