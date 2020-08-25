В Омске таксист въехал в фонарный столб

От удара фонарный столб чуть не упал на дорогу. Фото: ВКонтакте

Сегодня омичи запечатлели очередную аварию. На этот раз главным героем стал таксист. О подробностях аварии пока ничего не известно, но на фото и видео, которые сняли омичи видно, что у машины поврежден капот и бампер. Фонарный столб, в который врезался таксист, от удара накренился и чуть не упал на проезжую часть.

В комментариях омичи предполагают, что водитель неудачно пошел на обгон, не успел завершить маневр и чтобы не столкнуться со встречной машиной, свернул на газон.

В пресс-службе госавтоинспекции рассказали, что авария произошла на улице 5 Северная около 14:30. Водитель в ДТП не пострадал. проводится проверка.