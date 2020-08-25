Омича задержали с поддельными санкнижками и печатями

Омич занимался подделкой документов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время очередного патруля в садовом товариществе патруль Росгвардии остановил подозрительного мужчину. прямо у них на глазах он вышел из машины с мешком, полным печатей и санитарных книжек.

Объяснить наличие такого количества документов омич не смог, а чуть позже признался, что занимается подделкой документов. В товарищество приехал, чтобы по заказу изготовить поддельные санкнижки, заготовки для которых и нес в пакете.

По данным пресс-службы Росгвардии, 36-летнего мужчину и пакет с документами и печатями передали полиции. По факту проводится проверка.