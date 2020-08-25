«Ничего, еще никто не задохнулся!»: омичу на кассе вместо маски предложили пакет

Одноразовых масок для покупателей в магазине не оказалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масочный режим на территории Омской области продолжает действовать. За его соблюдением следят на остановках, в общественном транспорте, даже на входе в торговые центры стали внимательнее к этому относиться, а просьбой надеть маску на кассе в супермаркете уже давно никого не удивишь. Но в соцсетях омичка опубликовала историю, которая накануне случилась с ее сыном и повергла женщину в шок.

Во время прогулки мальчик зашел в местный магазин, чтобы купить воды, но маски у него с собой не оказалось. На кассе подростка отказались обслуживать и предложили заменить средство защиты обычным целлофановым мешком.

- Обычные целлофановые мешки они прорезали под уши. Это нормально? Я понимаю, скажете надо свою носить. Гулял парень, зашёл за водой. Это совсем уже сумасшествие! - пишет возмущенная омичка. - Сын сказал, что в этом же задохнёшься. На что кассир ответила: "Ничего! Ещё никто не задохнулся!"

В комментариях многие поддержали возмущенную мать, а кто-то просто напомнил, что сейчас забывать маску не следует.