«Омичи получат очередную застроенную пустошь»: Эколог рассказал, чем грозит изменение статуса дендросада

Сергей Костарев даже представил несколько вариантов развития ситуации, если часть дендросада перестанет быть охраняемой территорией.

В Омске сейчас обсуждается вопрос об изменении статуса дендроада. Часть территории может перестать быть особо охраняемой зоной. По утверждению чиновников, сейчас это только тормозит возможность для благоустройства - так запрещено даже косить траву и убирать старые деревья. Сейчас территория действительно выглядит довольно заброшенной и местами непроходимой.

Общественники же переживают: даже если землю удастся отстоять от застройки капитальными объектами, там могут появиться гаражи, парковки или проезжая часть. Все это губительно скажется на экосистеме, сформировавшейся в парке.

– Вы так представляете себе Природный парк? – задается вопросом в своем Telegram-канале омский эколог Сергей Костарев. – Вы считаете, что среди машин и людей, развлекающихся массовыми играми, по-прежнему будут летать утки, сновать ондатры, и порхать краснокнижные бабочки и стрекозы? Нет, природная основа изменится до неузнаваемости, а омичи получат вместо участка естественного парка в центре города, очередную застроенную пустошь. Мы считаем, что Дендросад нужно сохранить как природный объект без дополнительного строительства, а для этого не принимать постановление о его разделении, но ухаживать за памятником природы как положено.

Общественные обсуждения, на которых омичи смогут высказать свою точку зрения по поводу происходящего назначены на 3 сентября. Они будут проходить в областном минприроды по адресу: ул. Куйбышева, 63. Начало в 15.00.