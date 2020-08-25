За лето клещи покусали 1612 детей

Клещи в это лето оказались очень агрессивными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сезон еще не закончился, а в регионе зафиксировали уже 4795 нападений клещей на местных жителей, причем в 1612 из них – на детей. Это в 1,1 раза больше среднего уровня.

По информации областного Управления Роспотребнадзора, в специализированных лабораториях исследовано 99,8% клещей, снятых с людей, из них зараженных вирусом клещевого энцефалита – 1,8%, боррелиями – 8,0%, зараженных возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,4 %, моноцитарным эрлихиозом человека 0,7%.

Также проводятся исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 0,5%.