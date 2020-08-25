В Омской области заболеваемость коронавирусом внезапно резко пошла на спад

За сутки в регионе выявили всего 27 новых случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Областной минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. После целого месяца, когда каждые сутки выявляли больше сотни новых зараженных, заболеваемость неожиданно пошла на спад. Остается только надеяться, что новой вспышки не будет и вся затянувшаяся история с пандемией скоро, наконец, закончится.

По данным областного минздрава, за минувшие сутки тесты на ковид оказались положительными всего у 27 местных жителей. Из них: в Омске – 22, в Азовском районе – три, по одному случаю в Люблинском и Одесском районах. Общее число заболевших сейчас – 9 070.

К сожалению, смертность от COVID-19, пока остается высокой. За сутки умерли четыре пациента. Полностью выздоровели от заразы за сутки уже в четыре раза больше людей, чем заразились.

Таким образом, Омская область с показателем 0,3% вошла в число 12-ти регионов страны с наименьшими темпами прироста заболеваемости коронавирусом за сутки.