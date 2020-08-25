В Омске на оживленном перекрестке изменят схему движения

На перекрестке установят новые дорожные знаки и предупредительные щиты. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске продолжаются работы по строительству дроги-дублера для улицы 70 лет Октября на Левом берегу. Ранее уже сообщалось, что она готова на 55%, а до ввода в эксплуатацию осталось около 4 месяцев. Поэтому рабочие ускоряются.

Для их удобства изменят схему движения на оживленном перекрестке улиц Шаронова и Перелета. Как сообщают в департаменте транспорта, изменения начнут действовать с пятницы, 28 августа. Приоритет движения будет у водителей, которые движутся по Шаронова в обоих направлениях. При движении по Перелета придется уступить дорогу. При таком режиме строительной технике будет удобнее добираться до объектов.

До вступления в силу изменений на перекрестке установят предупредительные щиты и новые дорожные знаки.