Стало известно, когда в Омске закончатся дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ближайшие дни в Омской области будет дождливо. Прояснится только ближе к концу рабочей недели.

По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в среду, 26 августа, ночью будет +7...+12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем +20...+25 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

В четверг, 27 августа, температура ночью +9…+14, днем +18…+23 градуса. Ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Местами дождь.

В пятницу, 28 августа, температура ночью +7…+12, днем +20…+25 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Без существенных осадков, ночью и утром местами прогнозируют туман.