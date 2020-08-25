Самый дорогой игрок обходится клубу в 60 миллионов. Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Немного о доходах игроков омского "Авангарда" рассказал генеральный менеджер команды, Алексей Волков.

- Самый высокооплачиваемый получает 60 миллионов, - заявил он. Также менеджер уточнил, что игроки могут поссориться из-за слишком большой разницы в зарплате. Поэтому руководство клуба стремится ее сократить и выправить финансовую дисциплину.

- Зарплата может стать яблоком раздора. Когда внутри коллектива знают зарплаты друг друга, это может повлиять на отношения. Нам очень важно, чтобы финансовая дисциплина соответствовала здравому смыслу, - уточнил Волков в интервью для издания "Спорт-Эскпресс".