В Омске снова зафиксировали выбросы сероводорода

В районе, за которым наблюдало минприроды, загрязнений не выявлено, но омичи ощущали неприятные запахи в другом месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запахи выбросов продолжают преследовать омичей. Серьезные превышения фиксировали только вчера, а сегодня резкий запах газа ощутили в районе железнодорожного вокзала, кинотеатра "Галактика" и Цирка . На это пожаловались жители в соцсетях.

В минприроды Омской области сообщили, что загрязнений в этих районах не фиксировалось, наблюдения проводились в других районах.

- С 22:00 24 августа до 11:00 25 августа объявлен режим неблагоприятных метеоусловий номер 1 для предприятий северо-западного промузла города Омска, - сообщили в ведомстве.

По их данным, превышения по сероводороду зафиксировано на автоматизированном посту на улице 4-я Поселковая в 1 ПДК. На постах по улицам 10 лет Октября и Дмитриева превышений зафиксировано не нашли.