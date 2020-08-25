Райффайзенбанк: большинство россиян не знает уровень своей долговой нагрузки

Чаще всего показатель узнают после обращения в банк за кредитом, реже — целевым образом обращаясь в бюро кредитных историй. Однако 35% опрошенных заявили, что не понимают значение этого показателя. При этом снизить свою кредитную нагрузку хотели бы почти 40% респондентов. В опросе приняли участие около 2 тыс. россиян старше 18 лет, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Самаре и других городах.

У большинства россиян есть кредитные обязательства. Обычно это ипотека или потребительский кредит плюс кредитная карта. Почти 80% опрошенных Райффайзенбанком россиян должны кредиторам менее 500 тыс. рублей. Каждый третий планировал получить кредит в банке в последние три месяца, а 37% хотят взять новый заём в ближайшие полгода.

Только 21% опрошенных знает свой коэффициент долговой нагрузки. Главным образом россияне узнают об этом, подавая заявку на кредит в банк — так ответили 53%. Многие подсчитали его самостоятельно. Около 3% специально обращались в бюро кредитных историй.

Почти 40% опрошенных стараются снизить долговую нагрузку уже сейчас, а 26% пока не имеют возможности платить по кредитам меньше, для еще 36% нагрузка остается на комфортном уровне. Главным способом снизить долговую нагрузку россияне назвали досрочное погашение кредитов, на втором месте рефинансирование.

«Райффайзенбанк предлагает облегчить финансовую нагрузку на понятных условиях по фиксированной ставке 7,99%. У нас просто объединить в один до пяти кредитов, в том числе из разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа. Кроме финансовой выгоды, это возможность избавиться от дополнительных забот о том, как в разных банках не пропустить платеж и не испортить свою кредитную историю», — рассказал руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.