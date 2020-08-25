«Ростелеком» в Омске заключил первый госконтракт по кибербезопасности

Соблюдение требований государства и регуляторов по информационной безопасности — необходимое условие нормальной работы любой крупной компании. Каждый год количество обязательных к выполнению законов стабильно растет, а меры за их несоблюдение — ужесточаются. Разработанная «Ростелекомом» программа проверки мультисервисной сети Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области состоит из трех этапов: обследование инфраструктуры, категорирование объектов КИИ и рекомендации по устранению уязвимостей. В дальнейшем компания предлагает создать систему безопасности значимых объектов КИИ и подключить объект к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

«Как крупнейший потребитель и поставщик услуг по информационной безопасности, “Ростелеком” имеет большой опыт обеспечения защиты каналов связи, внутренней информации, персональных данных своих клиентов. Наша компания организовывает защищенный транспорт, шифрование по ГОСТ, защиту от целевых и DDoS-атак. Сервисная модель защиты, представленная компанией, — это действенный механизм борьбы с киберугрозами, а также путь сокращения расходов клиента на это направление», — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

В результате Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области получит расширенный отчет от «Ростелекома», который позволит обеспечить безопасность мультисервисной сети. В документе будет указано описание каждой угрозы безопасности информации: ее источник, уязвимости и ошибки, возможные способы и сценарии реализации, и возможные последствия от возникновения угрозы. Эти данные позволят эффективно противодействовать кибератакам, устранять причины возникновения инцидентов, а также оперативно принимать меры для снижения последствий потенциальных опасностей.