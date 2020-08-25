Главбух-хакер из Омска отомстила за увольнение, почистив базы данных

Хакерша отделалась только денежным штрафом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Омичка решила отомстить бывшему работодателю необычным способом. Она трудилась главным бухгалтером в омском ДОСААФе до 2019 года. Потом ее уволили. Женщина, видимо, очень расстроилась и решилась на настоящую месть.

Как сообщает пресс-служба ФСБ по Омской области, бывший главбух благодаря сохранившейся возможности удаленно доступа вошла во внутреннюю сеть и удалила базы данных с важными сведениями, содержащими коммерческую тайну, а также информацию о персональных данных сотрудников техшколы.

Женщину быстро вычислили и возбудили уголовное дело по статье "хакерство". Суд признал мстительную особу виновной и обязал выплатить крупный денежный штраф.