В Омске овчарка набросилась на ребенка и разорвала ему бедро и спину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел еще 15 июня в частном секторе. Маленький мальчик зачем-то забрался во двор к соседям. В этот момент на него накинулась собака, которая охраняла территорию.

Овчарка в клочья разодрала одежду ребенка, разорвала ему бедро, покусала за спину и ягодицы. Хозяева сторожевого пса успели отбить потерпевшего у сторожевого пса.

– Ответчиками несовершеннолетний был доставлен по месту его жительства без нижнего белья и шорт, завернутый в пеленку, – рассказали в пресс-службе Кировского райсуда, где рассматривается это дело. – Истец вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Медицинские работники осмотрели ребенка, обработали раны и доставили в ГДКБ № 3,

где наложили швы в области бедра, обработали раны. На основании изложенного, просила взыскать с ответчика в пользу истца материальный ущерб в размере 50 000, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.