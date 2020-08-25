Омичка убила сожителя, положила его на кровать и ушла домой

Расследование продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта история началась банально. Двое – 36-летний мужчина и 41-летняя женщина – распивали в частном доме на окраине города. Потом что-то пошло не так, сожительница приревновала мужчину, схватила нож и ударила им собутыльника в спину. Потом заботливая дама сердца уложила возлюбленного в кровать и как ни в чем не бывало пошла домой.

Скорую истекавшему кровью потерпевшему вызвал его отец. Спасти пациента было уже невозможно.

– На допросе у следователя подозреваемая пояснила: ушла домой, так как думала, что просто поцарапала потерпевшего, о том, что ее знакомый скончался, она не знала, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – По ходатайству следствия в отношении подозреваемой, имеющей на иждивении 5-летнего ребенка, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.