Омичей просят помочь кормом приютам для бездомных животных

Акция по сбору корма продлится до 30 сентября в администрации Советского округа. Фото: Анна Микула

Омским приютам для бездомных животных постоянно приходится нелегко. Подопечных там много, а средств часто не хватает на самое необходимое. В администрации Советского района запустили благотворительную акцию для помощи приютам.

Омичей просят помочь бездомным животным не деньгами, а вполне определенными вещами: кормом для кошек и собак, мисками, средствами дезинфекции и предметами обихода.

- Предприятия и организации округа ежегодно принимают участие в благотворительных акциях. Комитеты территориального общественного самоуправления также активно привлекают к участию в добрых делах и начинаниях наших жителей. Мы приглашаем всех сделать доброе дело и помочь бездомным животным нашего города, — рассказала заместитель главы округа Юлия Макарова.

Все пожертвования принимают в администрации Советского округа на улице Красный Путь 107, остановка "Городок водников" с 8:30 до 17:45. Акция завершится 30 сентября, все отчеты о помощи приютам опубликуют в соцсетях.