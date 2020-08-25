В ночной аварии в Омске серьезно пострадали 4 человека

На ночной дороге пьяный водитель наехал на бордюр и перевернулся. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Сегодня поздней ночью в Омске произошло страшное ДТП. В 02.50 часов в ГИБДД поступило сообщение о серьезной аварии на улице Красноярский тракт, недалеко от улицы 25 Северная.

По данным полиции, автомобиль ВАЗ-21063, врезался в бордюр и перевернулся. Все находившиеся в салоне, получили травмы. 22-летнего водителя, 21-летнюю девушку и двух подростков 18 и 16 лет отправили в больницу.

Предварительно известно, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения и некоторое время назад был лишен водительских прав. Окончательные причины произошедшего будут установлены в ходе проверки. На водителя уже завели административное дело.