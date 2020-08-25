Стало известно место работы бывшего главы минздрава Омской области

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На днях в СМИ появилась информация, что экс-глава областного минздрава вернулся в онкодиспансер, где работал до назначения на пост министра. Сообщалось, что Дмитрий Вьюшков возглавил медучреждение. Позже эту информацию уточнили в министерстве здравоохранения.

– Дмитрий Михайлович совмещает практическую деятельность в медучреждении с научной работой на кафедре онкологии Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, – отметили в региональном ведомстве. – Таким образом, он сможет применить свои обширные знания не только в теоретической медицине, обучая молодое поколение врачей, но и передаст свой бесценный опыт врачам – ординаторам непосредственно в стенах онкологического диспансера. Дмитрий Михайлович является одним из лучших хирургов-онкологов Омского региона, имеет большой опыт клинической работы в учреждении. Работа такого высококлассного специалиста, безусловно, пойдет на пользу тем пациентам, которые нуждаются в специализированной медицинской помощи.

Напомним, Дмитрий Вьюшков ушел в отставку в начале пандемии коронавируса в Омской области. На посту его сменила приехавшая из Москвы Ирина Солдатова.