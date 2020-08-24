Омские врачи не находили в анализах Навального ингибиторы холинестеразы

В клинике Charite Германии поставили свой диагноз Алексею Навальному. Немецкие специалисты заявили, что причиной болезни якобы стало отравление. По их словам, анализы показали интоксикацию субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. При этом точных веществ медики из Германии, которые еще два дня назад были согласны с совершенно другим диагнозом омских врачей, не называют. Ранее в БСМП-1 полностью исключили отравление. Сегодня руководство омской больницы снова повторило эту мысль.

После сообщения Charite наши медики не стали молчать и тоже сделали заявление. Там еще раз напомнили результаты анализов Алексея Навального, с которыми специалисты из Германии в Омске почему-то на консилиумах не спорили.

- При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный, - рассказал заведующий отделения острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1, главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа, Александр Сабаев. - У него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения.

СПРАВКА "КП"

Ингибиторами холинэстеразы называют препараты, действующие на периферические нейромедиаторные процессы.

Холинэстеразы – ферменты с разной биологической ролью на организм человека. Одни ферменты (ацетилхолинэстераза) играют важную роль в процессе возбуждения нервного волокна. При ингибировании блокируется передача нервных импульсов. Итогом может быть разрушение всех процессов организма человека.

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