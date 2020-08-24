В немецкой клинике назвали отравление причиной болезни Навального - омские врачи ответили на это

Алексея Навального увезли из Омска специальным бортом. ФОТО: twitter Киры Ярмыш

Врачи немецкой клиники Charite сделали заявление о том, что причиной комы Алексея Навального, которого спасали в Омске, стало отравление. По их данным, клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретных веществ медики из Германии не называют.

Это в корне отличается от версии омских врачей, которые ранее исключали отравление. В БСМП-1 еще пару дней назад заявляли, что приехавшие в Омск немецкие коллеги полностью соглашались с диагнозом и тактикой лечения Алексея Навального. В связи с последним заявлением клиники Charite в минздраве Омской области решили ответить.

- При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный.

Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения, - приводит ведомство слова заведующего отделения острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1, главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа, доктора медицинских наук Александра Сабаева.

Ответа от немецких врачей пока не последовало. Отметим, что самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин в прошлую субботу. Пациента в коме увезли под свою ответственность немецкие врачи. Причем наши медики сегодня заявили, что и сами могли бы вылечить его, но на транспортировке за границу настояла семья. Омские врачи подробно рассказали, как спасали Алексея Навального от смерти. А также о том, что заму главврача БСМП-1 Анатолию Калиниченко в первые дни лечения известного пациента поступали угрозы в соцсетях.