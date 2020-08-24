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Омича Владимира Нетесу, убившего пасынка, хотят посадить на 13 лет

Такое наказание для него предлагает прокуратура
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Буквально за несколько дней до трагедии мать мальчика выложила в соцсетях безмятежные фото с сожителем.

Буквально за несколько дней до трагедии мать мальчика выложила в соцсетях безмятежные фото с сожителем.

Трагедия случилась 10 сентября прошлого года в селе Новологиново Большереченского района. 31-летний рецидивист Владимир Нетеса остался дома с ребенком своей сожительницы. Когда мать мальчика вернулась с работы домой, ее сын был мертв, мужчина сбежал.

Его разыскивали около недели, все это время он прятался в тайге в Тарском районе. Но в итоге его удалось найти благодаря помощи лесников.

На данный момент завершается расследование этого уголовного дела в суде, уже состоялись прения сторон обвинения и защиты. 31 августа Нетесе объявят приговор. Все это время он находится под стражей.

– В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде 1 года ограничения свободы после отбытия основного, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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