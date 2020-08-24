Омичку, укравшую 24 млн и сбежавшую в Москву, поймали через 6 лет

Благодаря омичке своих накоплений лишились 7 человек и 1 компания. Фото: Анастасия Осипова

Омичку Татьяну Винокурскую уже собирались судить в Омске в 2014 году, но тогда женщина бесследно исчезла, покинув город. Ее искали 6 лет и задержали в столице.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что женщина с декабря 2011 по март 2014 занимала крупные суммы у знакомых и фирм на покупку недвижимости на торгах Управления Росимущества. В общем омичка назанимала 24 миллиона и скрылась от своих кредиторов.

Дело снова рассмотрят в центральном районном суде Омска 14 сентября. В ходе заседания также попытаются выяснить, где и каким образом женщина пряталась 6 лет. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.