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Омичку, укравшую 24 млн и сбежавшую в Москву, поймали через 6 лет

Она скрывалась от кредиторов
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Благодаря омичке своих накоплений лишились 7 человек и 1 компания.

Благодаря омичке своих накоплений лишились 7 человек и 1 компания.

Фото: Анастасия Осипова

Омичку Татьяну Винокурскую уже собирались судить в Омске в 2014 году, но тогда женщина бесследно исчезла, покинув город. Ее искали 6 лет и задержали в столице.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что женщина с декабря 2011 по март 2014 занимала крупные суммы у знакомых и фирм на покупку недвижимости на торгах Управления Росимущества. В общем омичка назанимала 24 миллиона и скрылась от своих кредиторов.

Дело снова рассмотрят в центральном районном суде Омска 14 сентября. В ходе заседания также попытаются выяснить, где и каким образом женщина пряталась 6 лет. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.