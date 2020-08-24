Смертельное ДТП на трассе Омск-Тюмень: Фура смяла легковушку

Фото: УМВД России по Омской области

Очередное страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Омск-Тюмень накануне поздно вечером.

По предварительным данным, 29-летний водитель на «десятке» пытался обогнать двигавшееся впереди авто, выехал на встречную полосу и залетел прямо под колеса фуры «Ман».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.