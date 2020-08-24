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Смертельное ДТП на трассе Омск-Тюмень: Фура смяла легковушку

По предварительным данным, водитель «десятки» не заметил большегруз и выехал на встречную полосу прямо под его колеса
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Очередное страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Омск-Тюмень накануне поздно вечером.

По предварительным данным, 29-летний водитель на «десятке» пытался обогнать двигавшееся впереди авто, выехал на встречную полосу и залетел прямо под колеса фуры «Ман».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

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