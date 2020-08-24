В Омске в жилом доме обвалился потолок

Обломки штукатурки засыпали лестничный пролет, а из-за пыли было трудно дышать. Фото: ВКонтакте

Крупными неприятностями закончились выходные для жителей дома № 23 на улице Академика Павлова. В подъезде с потолка обвалился крупный кусок штукатурки, под который чуть не попала одна из жительниц подъезда. Осколками засыпало весь лестничный проем и поднялась такая пыл, что было трудно дышать.

Жители обратились в управляющую компанию, но там ситуацию аварийной не посчитали, а значит никаких восстановительных работ проводить не будут.

В комментариях омичи возмущены бездействием управляющей компании и советуют обращаться в прокуратуру. Так же делятся и своими похожими историями.

- Рядом с вами есть такая улица Гризодубовой, дела ещё хуже. Штукатурка отвалилась пару лет назад, дом в ужасном состоянии, угроза обрушения, и ни каких действий. Вроде стоим на очереди. Экспертизу за свой счёт делали, - рассказала омичка в комментариях.