«Повезло, что мимо шел хороший человек»: Омич спас щенков из затопленной канавы

В затопленном коллекторе оказались 7 щенков. Фото: ВКонтакте

После дождей в Омске затопило многие ливневки и стоки. Для горожан это стало неудобством в виде луж на дорогах, а для нескольких щенков могло стать фатальным. Рядом с затопленной канализационной трубой омичи заметили бездомную собаку, которая истошно лаяла и скулила, будто звала на помощь. Когда пара неравнодушных омичей решили узнать, в чем дело, увидели, что в воде остались маленькие щенки.

Мужчина несколько раз залезал в трубу, чтобы вытащить оттуда беспомощных щенков. Всего их было 7. Пережить несколько минут в грязной воде удалось не всем, в живых осталось всего 4 щенка.

В комментариях к посту в соцсетях с рассказом о спасенных собаках, омичи благодарят неизвестных за добрый поступок.

- Какой молодец! Не побоялся вещи замочить, чтобы спасти мелких! Бездомные собачки... им и так приходится выживать в этом жестоком мире. Этим повезло, что хороший человек мимо проходил, - пишет неравнодушная омичка в комментариях.