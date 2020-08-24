«Никто на нас не влиял, как лечить!»: Главврач омской больницы, где спасали Навального, рассказал о людях в штатском

В сети многие были уверены, что на лечение Навального влияют власти. Фото: Instagram Алексея Навального

Омские медики рассказали, как проходили несколько дней лечения Алексея Навального в Омске. На многих видео и фотографиях из больницы были заметны люди в штатском. Находились они и в кабинете главного врача. Главврач БСМП-1 Александр Мураховский отрицать этого не стал, но заявил: на медиков и руководство больницы никто не давил.

- Никто на нас не влиял, как лечить! Это решали только врачи. Были люди в штатском - я не могу сказать, кто это был. Пациент был политический. Они интересовались, как пациент себя чувствует, - рассказал Мураховский.

Также ранее омские врачи заявляли о готовности сотрудничать с немецкими коллегами, которые сейчас занимаются лечением политика, и предоставить все имеющиеся результаты обследований.