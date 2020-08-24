Омичей ночью снова травили опасными выбросами

Выбросы снова произошли в ночное время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночные выбросы в Омске, похоже, стали традицией. Омичи снова жаловались на сильный неприятный запах воскресным вечером. Об этом написали в соцсетях.

- На Левом берегу опять вонь стоит. Пошел в магазин на остановку Комарова вышел к Холидею и чуть не задохнулся. На Фугенфирова чуть слабее, но всё ровно воняет, - сообщил омич в соцсетях около девяти вечера. Об этом он сообщил и в службу экомониторинга.

По многочисленным заявлениям на замеры выехала передвижная эколаборатория. Результаты ее работы опубликовали в Минприроды Омской области.

На улице Лукашевича в районе «Арены Омск» зафиксировали превышения по этилбензолу (1,03 ПДК) и сероводороду (1,1 ПДК), на улице Доковской в Советском округе – по сероводороду (5,1 ПДК). На улице Комбинатской у ТЭЦ-4 присутствовал сероводород в концентрации 2,4 ПДК, диоксид азота – 2 ПДК. На этой же улице напротив завода СК был зафиксирован сероводород (2,5 ПДК), аммиак (2,8 ПДК) и оксид азота (5,5 ПДК).

Результаты замеров уже передали в Росприроднадзор.