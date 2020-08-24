Омские медики рассказали, почему долго ставили диагноз Навальному

Диагноз Навального впервые озвучили через сутки, после его пребывания в клинике. Фото: Instagram Алексея Навального

В минувшую пятницу, 20 августа, в БСМП-1 неожиданно поступил известный пациент, Алексей Навальный. Ему стало плохо на борту самолета и пилоты экстренно сели в Омске, из аэропорта политика сразу же привезли в больницу. Медики боролись за жизнь Навального несколько суток, но быстро поставить диагноз не смогли. О причинах этого рассказал Заместитель главного врача БСМП №1 по медицинской части Анатолий Калиниченко.

- Мы знали, что у пациента кома. Сразу лечебно-диагностический поиск и сразу интенсивная терапия. Почему не было сразу диагноза? Поступает пациент с комой неясного генеза без травм. Там может быть несколько десятков диагнозов. И мы стали искать, исключать инфаркт, инсульт и другое. Мы выявляли и корректировали все диагнозы и синдромы. Пациент перестал умирать. Ничего сверхъестественного мы не делали, это было спасение жизни. Привлекли лаборатории судмедэкспертизы. Если бы мы нашли отравление, это было бы проще, – рассказал медик.

Сейчас Навальный находится на лечении в немецкой клинике Charite, куда его увезли утром в субботу, 22 августа. Также омские врачи рассказали, что в первые дни им угрожали неизвестные в соцсетях.