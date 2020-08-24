Стало известно, когда в Омск вернется жара

Синоптики обещают потепление в середине недели. Фото: Веселовская Анна

Начало августа не радовало омичей солнцем и теплом. В регион пришли постоянные грозы и похолодание. Новая неделя по обещаниям синоптиков будет более теплой, но не менее дождливой.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 августа, ожидается до +21 градуса тепла, днем и ночью местами небольшой дождь.

Завтра, 25 августа, воздух прогреется до +22, днем и ночью также ожидаются дожди и грозы.

Значительно потеплеет в среду, 26 августа. Синоптики обещают, что потеплеет до +26, днем обещают грозу, а ночью туман.

Конец недели для омичей будет теплым, но дождливым. Температуру обещают в районе +25, но с сильными грозами и ветром. Но тепло продержится не долго.