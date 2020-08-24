Водитель на авто въехал в киоск с беляшами в центре Омска

Ночью "Ниссан" вылетел на остановку и врезался в киоск. Фото: ВКонтакте

Омичи в сосетях сообщили о ночном ДТП в центре города на остановке городок Водников. Лихач на "Нисане" снес ограждение на оставновке и врезался в киоск на остановке, который торгует беляшами. Беляшная работала, но посетителей внутри не было, и сама постройка не сильно пострадала, а вот автомобилю серьезно помяло капот. О попавших под колеса "Ниссана" прохожих не сообщается. Обошлось без жертв.

Омичи в комментариях сетуют на бесполезность железных ограждений на остановках, так как они не могут остановить автомобиль.

- Зачем же тогда ограждения ставят? Их невозможно протаранить! (сарказм), - пишут пользователи сети.