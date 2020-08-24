Названы зарплаты омских врачей во время пандемии коронавируса

Больше всего платят врачам в региональных клиниках, в муниципальных больницах доход остается невысоким. Фото: Омская Губерния

В Омске обнародовали статистику по уровню зарплат в регионе с января по июнь 2020 года. По данным омскстата, средний доход врачей во время пандемии коронавируса составил 65 219 рулей. Речь идет только о специалистах с высшим медицинским образованием. На рост цифр повлияли надбавки медикам, которые работают с больными коронавирусом.

Специалисты ведомства разделили данные по формам собственности клиник, так в федеральных среднемесячная зарплата составила 64 031, в региональных - 65 334, в муниципальных - 11 611.

Данные приводят и по районам Омской области. Так, меньше всего зарабатывали медики Омского района - 55 375 рублей, а больше всех врачи Калачинского района - 75 933 рублей. Медики города Омска по статистике получали около 65 306 рублей.

Реакция самих медиков на такие отчеты статистики пока неизвестна.