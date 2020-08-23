День Флага омичи отметили на велосипедах

Для участие в акции заявки подали 26 человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вчера, в День Флага России, был дан старт онлайн-веломарафону. Его организаторами выступили Министерства культуры и спорта Омской области и региональный Центр патриотического воспитания молодежи. В масштабной акции приняли участие профессионалы омского велоспорта и любители. По заявлениям организаторов на участие уже подано 26 заявок и их количество продолжает расти. Самому юному участнику онлайн-марафона 14 лет, самому старшему 30 лет.

Идея довольно проста, чтобы стать участником необходимо как можно больше ездить на велосипеде в указанном районе и фиксировать результат в специальном приложении. Чей результат к концу акции будет больше, тот и победит.

Для регистрации в онлайн марафоне нужно установить приложение фиксации физической активности STRAVA и вступить в группу вело-марафона в приложении. Также придется пройти регистрацию в АИС "Молодежь России" и подать заявку на участие. После этого можно садиться на велосипед, не забыв телефон, конечно, и покорять просторы Омской области или просто кататься по городу. Приложение будет фиксировать результат участника с помощью GPS.

Организаторы уверены, что акция уже стала популярной у омичей и сможет привлечь еще больше участников в будущем.

– С утра наши участники начали проходить маршруты по территории региона. У некоторых приложение, фиксирующее результат, уже показывает отметку в 200 километров. И это говорит, о том, что акция понравилась жителям области, они активно подключаются к ней, – рассказал специалист Управления по делам молодежи Минспорта Омской области Сергей Дмитриев.

Онлайн-велопробег продлится до 11 сентября. Фото: министерство культуры и спорта Омской области

Организаторы также уточнили, что все участники после окончания онлайн-марафона получат сертификаты, а пятерым, кто окажется продуктивнее всех, помимо дипломов вручат еще и памятные призы. Акция стартовала 22 августа, в День Флага, и закончится 11 сентября. Присоединиться к онлайн-заезду может любой желающий в любое время, пока марафон не закончен.