Стадион «Красная Звезда» в Омске засиял цветами триколора

Световое шоу показали на фасаде стадиона "Красная Звезда". Фото: 12 канал

День Флага России для омичей закончился ярко и насыщенно. Фасад почти отремонтированного стадиона "Красная Звезда" раскрасили цвета российского триколора. Световое шоу на фасаде здания имитировало развивающийся флаг и периодически сменялось яркими световыми вспышками. Это было похоже на салют в честь знаминательного праздника.

В течение всего дня проходили и другие памятные мероприятия. В парке Победы торжественно приняли присягу будущие сотрудники УФСИН, а по городу с российскими флагами прошла колонна омских байкеров.