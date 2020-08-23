В Омской области темпы заражения коронавирусом продолжают снижаться

Темпы заражения коронавирусом в Омской области снижаются уже 4 дня подряд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омской области резко снизилось количество заражений коронавирусом. С четверга омский оперштаб по борьбе с COVID-19 фиксирует удивительно низки цифры по приросту числа заболевших. Так за последние сутки выявили всего 49 новых случаев, всего за период пандемии в Омской области заразились 8 999 человек.

Выздоровевших за сутки зафиксировали в два раза больше, 102 человека. С начала пандемии вылечились более 6000 человек, а именно 6 189.

К сожалению, не обошлось и без летальных случаев, за сутки зарегистрировали 4 смерти от ковида. Таким образом Омская область перешагнула порог в 150 смертей, в печальном списке по региону значится 159 фамилий.

Под наблюдением медиков продолжают оставаться 1 464 человека, полностью сняты с медицинского учета 50 067 человек.

Омские медики активно продолжают тестирование на коронавирус. За сутки провели 4 097 исследований, всего с начала пандемии получили 402 030 результатов.