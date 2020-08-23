Омичи пожаловались на «инновационный» метод ремонта дорог

Для ремонта дороги у санатория "Колос" выбрали не типичный материал - рубироид. Фото: ВКонтакте

В Омске и Омской области активно проходит ремонт дорог. Разные проблемные участки приводят в порядок. А омичей в соцсетях удивил новый способ ремонта дорожного полотна. Ямы на дороге накрыли рубироидом и пролили гудроном, чтобы он не отклеился.

Автор поста сделал несколько фотографий, на одной из которой наглядно показал, что технология не сработала, приподняв кусок рубироида. В комментариях омичи рассказали, что эта дорога ведет к санаторию "Колос" и должна обслуживаться его администрацией. Такой оригинальный способ ремонта асфальта многие видели впервые.

- Зато никто не превышает скорость, - увидел положительные стороны этого один из комментаторов.