Стало известно, кто оплатил перелет Навального из Омска

Самолет немецкой медицинской авиации прибыл за Навальным в Омск 21 августа. Фото: Twitter Киры Ярмыш

Вчера, 22 августа, ранним утром из омского аэропорта вылетел самолет, на борту которого Алексея Навального в состоянии комы доставили в Германию. Там политик уже проходит лечение и обследование в клинике Charite. Спецборт прибыл в Омск почти за сутки до вылета, еще 21 августа, и все это время находился в аэропорту на стоянке.

Леонид Волков, менеджер команды Навального, на своей странице в Facebook поблагодарил всех, кто помогал в организации перевозки политика и особенно отметил того, кто оплатил услуги авиации.

- И все же мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину (владелец "Билайна", благотворитель - прим. редакции) и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке, - написал в посте Волков.

Также менеджер выразил благодарность канцлеру Германии, Ангеле Меркель, которая, по его словам, лично помогла решить вопросы безопасности и бюрократии.