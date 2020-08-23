В Омской области почти месяц не могут найти пропавшего подростка

Подросток пропал 3 августа, с тех пор о его месте нахождения ничего неизвестно. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Уже почти 3 недели в Омской области ищут 16-летнего Виталия Некрасова. Он приехал к бабушке на каникулы в село Сорочино Калачинского района Омской области. 3 августа мальчик ушел из дома и не вернулся. Предполагали, что его быстро найдут, но поиски затягивались.

Из Новосибирска в Омск приехала мать мальчика, она даже записала видеообращение в надежде на то, что подросток увидит и вернется. Но это не помогло. По информации волонтеров, которые внимательно следят за ходом поисков и сами в них участвуют, о месте положения подростка до сих пор ничего неизвестно.

Напомним основные приметы мальчика: рост 180 см, худощавого телосложения, сутулится, волосы густые, темные, короткие, нос у основания широкий. В день ухода был одет в футболку темно-синего цвета, шорты красного цвета с изображением пальм, сланцы резиновые темно-синего цвета.

Если вам известно что-либо о месте нахождения подростка, сообщите в полицию.