«Это газовая камера!» Омичи снова жалуются на сильные выбросы

От выбросов омичи не могли спать всю ночь. Фото: ВКонтакте

Немного времени прошло для омичей без ощущения неприятного запаха в воздухе. Сегодня ночью жители разных районов снова почувствовали характерных аромат для выбросов в атмосферу. Об этом написали в соцсетях.

- Газовая камера! В лучших традициях этого города - выброс в штиль ! Пик выброса пришелся примерно с 23:00 до 2 ночи. В 21 час решил прилечь поспать немного, но резко вскочил с кровати от легкого подташнивания, головокружения и газового запаха на выдохе из носа, - написал омич в своем посте.

Его поддержали и другие жители города. Многие сегодня ночью ощущали перечисленные симптомы: головокружение и тошноту, кто-то чувствовал запах газа. В комментариях утверждают, что на Левобережье неприятный запах чувствовался с глубокой ночи до 11 утра.