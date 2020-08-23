Московский врач честно рассказал, как лечили Навального в Омске

Свою версию о лечении Навального в Омске рассказал врач из НМХЦ им. Н. И. Пирогова Фото: ВКонтакте

Борис Теплых, врач из института им. Н. И. Пирогова, после омских "каникул" рассказал, как именно лечили Алексея Навального в Омске. В своем посте в соцсетях медик отметил, что работа началась удаленно. Как только Навальный поступил в БСМП-1, врачи сразу же связались с федеральными коллегами, чтобы точно установить диагноз. Когда консилиум прибыл в Омск, состояние политика дестабилизировалась и пришлось приложить немало усилий, чтобы снова добиться его улучшения.

- По прилету сразу отправились в больницу Омска. Состояние пациента стало чуть стабильнее. Пока оно улучшается, просим дать нам ещё времени, чтобы состояние стало уверенно стабильным. Вот потому у меня в новостях такое странное лицо, - рассказывает о своих впечатлениях Борис Теплых на своей странице в Fasebook.

Также медика удивила реакция семьи и окружения Навального. Они постоянно заявляли, что у омских врачей нет диагноза, но Теплых утверждает, что все версии озвучивали семье блоггера.

Рассказал врач и о том, почему Алексея Навального долго не могли вывезти из Омска в Германию. По словам Бориса теплых, немецкая сторона заявляла, что готова везти пациента в любом состоянии и в любое время, но когда узнали, что состояние стабилизировались, лететь отказались. Сослались на усталость пилотов.

- Заявили, что пилотам требуется отдых, и что больной находится в стабильном состоянии и может находится там, где он находится, ещё десять часов, пока пилоты не отдохнут. Вот если бы он был в критическом состоянии, тогда бы они полетели, - рассказал о ситуации медик.